Déjà un premier but et un premier trophée pour Mattéo Guendouzi en Turquie

Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

Buts : Guendouzi (28e) & Oosterwolde (48e) pour lesCanaris Jaunes

Comment se mettre les supporters de Fenerbahçe dans la poche ? En tapant Galatasaray dès son premier match, bien sûr ! Ce samedi, trois jours après avoir rejoint les bords du Bosphore, Mattéo Guendouzi a remporté la Supercoupe de Turquie, voyant les Canaris Jaunes s’imposer 0-2 face à Galatasaray, vainqueur du championnat et de la Coupe la saison dernière.

Guendouzi a bien participé à la fête, puisqu’il a inscrit le premier but des siens d’un joli coup de canon depuis l’extérieur de la surface à la suite d’un corner (0-1, 28e). Le deuxième but est lui aussi venu d’un corner, avec une reprise acrobatique de Jayden Oosterwolde au premier poteau (0-2, 48e).

Il s’agit du deuxième trophée en club de la plus belle chevelure de France, qui avait déjà remporté la FA Cup avec Arsenal en 2020, même s’il n’avait pas disputé la finale. À noter qu’il avait aussi remporté la Ligue des nations en 2021 avec les Bleus, là aussi sans entrer en jeu lors de la finale face à l’Espagne. Fenerbahçe ajoute de son côté une dixième Supercoupe de Turquie à sa cheminée, qui attend toutefois de voir s’y ajouter un titre de champion de Turquie depuis 2014.

Et si c’était Guendouzi qui avait manqué à l’OM jeudi ?