S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Guendouzi s'engage officiellement au Fernerbahçe

TM
Guendouzi s'engage officiellement au Fernerbahçe

Le voyage continue pour Mattéo.

Comme attendu, Matteo Guendouzi a officiellement signé son contrat ce jeudi avec le Fenerbahçe. Après deux ans et demi en Italie, l’international français de 26 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club stambouliote. Le milieu de terrain avait fait ses adieux aux supporters romains mercredi soir, après le nul contre la Fiorentina (2-2).

Une belle plus-value pour la Lazio

Dans le communiqué annonçant son arrivée, Guendouzi n’a pas caché sa joie de rejoindre le club stambouliote qui a glané 19 championnats de Turquie : « Je suis vraiment très fier. Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui, a déclaré le milieu de terrain. Je tenais vraiment à être là. C’est pourquoi je suis si heureux, c’est un grand jour pour moi et toute ma famille. Je savoure ce moment. J’espère que nous accomplirons de grandes choses ensemble. » Acheté pour 13 millions d’euros par le club romain, l’ancien Marseillais n’aura pas ramené de trophée à la Lazio, mais il aurait été vendu pour près de 30 millions d’euros. 

« Money, money, money. »

Maurizio Sarri avoue ne pas connaître la nouvelle recrue de la Lazio

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG-OM (2-2)
Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!