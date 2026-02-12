Va encore falloir lire entre les lignes. Interrogé au micro de La Chaine L’Équipe en marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des nations, laquelle verra l’Équipe de France opposée à l’Italie, la Belgique et la Turquie à partir du 23 septembre 2026, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a passé en revue plusieurs sujets d’actualité, à commencer par un potentiel remue-ménage dans la hiérarchie des gardiens de but en vue du prochain Mondial américain.

« Je ne vais pas dire que tout le monde a sa chance, (Jean Butez et Robin Risser) sont de bons gardiens, on les suit, mais sans rentrer dans le détail, le poste est très spécifique » a-t-il notamment réagi, concédant également que si une réflexion approfondie sera menée sur la question, « avoir de l’expérience reste important ». Invité à commenter la relégation de Lucas Chevalier sur le banc du PSG au profit de son concurrent Matveï Safonov, DD ne pouvait que déplorer que « la situation de Lucas n’est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous, mais c’est Luis Enrique qui décide ».

À l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Nations, Didier Deschamps s'est entretenu avec @Gio_Castaldi notamment sur la Coupe du Monde à venir !#EDG pic.twitter.com/uVNCp4r4X2 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 12, 2026

Déjà le temps des regrets ?

Également amené à commenter la forme exceptionnelle d’Ousmane Dembélé, auteur d’une prestation XXL lors du Classico dimanche dernier (5-0), la Desch’ s’est réjouit de « voir « Ous » retrouver son meilleur niveau […] après ses enchaînements de blessures et le temps de se remettre émotionnellement du Ballon d’Or qu’il a remporté ».

Questionné sur d’éventuels regrets quant à sa décision de quitter les rênes de l’Équipe de France après la Coupe du monde, le Bayonnais assurait n’en avoir aucun : « Ma tête est focalisée sur les rencontres du mois de mars, et, évidemment, la préparation à la Coupe du monde aux États-Unis. Après, il y aura une autre vie », a-t-il déclaré le sourire aux lèvres.

Sans surprise, on est pas plus avancés.

