Lamouchi poussé à expliquer son choix de jouer pour la France aux médias tunisiens

Retour du fils prodigue… Mercredi, le nouveau sélectionneur national de la Tunisie, Sabri Lamouchi, était présenté à la presse. Une conférence lors de laquelle il a dû revenir sur des événements vieux de plus de 30 ans, lorsqu’il était joueur : son choix de représenter la France plutôt que la Tunisie.

Le technicien de 54 ans possédant la double nationalité française et tunisienne a expliqué pourquoi, après avoir été convoqué en 1993 avec la Tunisie pour un match amical dans lequel il n’a pas joué, il a finalement pu devenir international tricolore. Entre 1996 et 1998, le Lyonnais d’origine a disputé au total 12 matchs avec les Bleus, notamment lors de la demi-finale de l’Euro 1996.

Une expérience décevante avec l’équipe tunisienne

Lamouchi a remis les choses dans le contexte. En 1993, juste après l’arrêt Bosman, le milieu évoluait en deuxième division à Alès : « On a dit que la fédération était venue me chercher. Ce n’est pas vrai. Mon cousin, qui travaillait dans les médias, m’a recommandé auprès de la fédération. Je suis venu. Si je n’avais aucun intérêt et aucune envie de venir, je ne serais pas venu. » Or, une grande déception attendait celui qui affirme être le premier binational parmi les Aigles de Carthage : « Je me suis échauffé pendant 30 minutes, je n’ai pas joué et je n’ai eu aucune réunion d’explication avec le sélectionneur de l’époque. » 

Quelques années plus tard, c’est du côté d’Auxerre qu’il éclate, jurant qu’à ce moment, personne de la fédération tunisienne ne l’a recontacté, et c’est naturellement qu’il a accepté de représenter la France, son pays natal, au championnat d’Europe. Pour lui, nul « besoin de se justifier et encore moins de s’excuser ». L’ancien coach du Stade rennais a ensuite adopté un ton plus conciliant : « Entraîner l’équipe de Tunisie est le plus grand défi de ma carrière, voire en tant qu’homme. »

L’histoire entre Lamouchi et la Tunisie ne fait donc que continuer.

