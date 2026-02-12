Le parcage réduit pour Lens au Paris FC crée encore des remous

Une pilule amère pour Lens. Lors du match de Ligue 1 entre le Paris FC et le RC Lens samedi, les visiteurs devront se passer de la majorité de leurs supporters.

Comme l’avait déjà rapporté La Voix du Nord mardi, la préfecture de Paris n’accordera l’accès au stade Jean-Bouin qu’à 200 supporters lensois, au lieu des 1 000 habituels. Les ultras lensois se disent victimes d’une injustice et ont appelé à un boycott en réaction.

Le RC Lens fait part de son incompréhension

Le groupe de supporters Lens-Capitale, qui rassemble des fans du RC Lens installés à Paris et dans sa région, s’est lui aussi montré solidaire. Malgré une forte attente autour de ce match au stade Jean-Bouin, le collectif a annoncé dès lundi sur Facebook qu’il ne ferait pas le déplacement.

L’origine de la décision de la préfecture serait vraisemblablement liée aux incidents survenus lors du match à l’extérieur de Lens contre le Paris Saint-Germain en septembre dernier.

Communiqué officiel du Racing Club de Lens : déplacement des supporters lensois au stade Jean Bouin. ▶️ https://t.co/CXSeqZ1trn#PFCRCL — Racing Club de Lens (@RCLens) February 11, 2026

De son côté, le RC Lens a pris acte de cette décision dans un communiqué publié ce mercredi soir, tout en exprimant sa « profonde incompréhension tant sur la méthode que sur le fondement de cette décision. L’argumentation développée par les autorités fait état d’un niveau de risque qui aurait pu, selon elles, justifier une interdiction totale de déplacement. Une telle qualification aurait dû conduire, conformément au paragraphe 4.2 de la convention conclue entre l’État et la LFP, à l’organisation d’une réunion préparatoire au minimum trois semaines avant la rencontre. Aucune réunion de cette nature n’a été organisée. »

Ou comment se retrouver avec des parcages sauvages dans les autres tribunes.

