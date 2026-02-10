Lens prête un troisième couteau au Sparta

Un Sparta sur une jambe de bois ? Le RC Lens a annoncé ce lundi le prêt du latéral équatorien Jhoanner Chávez au Sparta Prague. Le joueur de 23 ans y est prêté jusqu’en juin 2026 avec option d’achat.

Arrivé en janvier 2024, l’international équatorien (6 sélections) n’est jamais vraiment parvenu à se faire une place chez les Sang et Or, ne disputant que 23 matchs en deux ans. Il faut dire que le latéral a subi de nombreuses blessures pendant cette période, notamment une entorse à la cheville qui a mis fin à sa saison 2024-2025 dès le mois de janvier.

Chávez en quête de temps de jeu

Aujourd’hui troisième dans la hiérarchie des pistons gauche lensois derrière Matthieu Udol et Arthur Masuaku, Jhoanner Chávez espère retrouver du temps de jeu au Sparta, actuellement deuxième du championnat tchèque. « Il a les compétences requises pour le plus haut niveau, et nous pensons qu’il a un fort potentiel », écrit dans un communiqué le directeur sportif du club, Tomáš Rosický.

Un compliment du Petit Mozart du foot tchèque : oui, la musique adoucit les mœurs.

