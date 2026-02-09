S’abonner au mag
Malgré un triplé de Diedhiou, Amiens remporte un match de dingue contre Clermont

Amiens 4-3 Clermont

Buts : Léautey (13e), Lo (32e), Kandil (39e) et Averlant (90e) pour les Picards // Diedhiou (8e, 45e+5 et 71e) pour les Auvergnats 

L’éternel Diedhiou ne suffit pas. Malgré un triplé de son grand attaquant sénégalais, le Clermont Foot repart sans point d’Amiens après le troisième match le plus prolifique de la saison de Ligue 2. Les Auvergnats peuvent s’inquiéter : ils restent quinzièmes de Ligue 2, mais ont désormais autant de points qu’Amiens, seizièmes et barragistes. Ils n’ont gagné qu’une fois lors de leurs huit dernières sorties. 

Retours gagnants

Dunkerque-Amiens (6-2) et Boulogne-Reims (2-6) ont trouvé leur successeur : ce match du lundi a été tout simplement dingo. Famara Diedhiou, champion d’Afrique, a lancé les hostilités (0-1, 8e) avant qu’Antoine Léautey, ancien Rémois de retour à Amiens, n’égalise (1-1, 13e). Revenu à Amiens pour la qualité de vie, l’ailier ne s’est pas trompé. L’ancien Montpelliérain Jérôme Roussillon, autre revenant, a été décisif pour que Nordine Kandil trouve une magnifique lucarne du gauche (3-1, 39e).

Mais Famara Diedhiou a tout donné pour égaliser, d’abord avant la mi-temps de la tête (3-2, 45e+5) puis au milieu d’une deuxième mi-temps qui sentait la poudre. Kylian Kaiboué a manqué un penalty, l’envoyant sur la barre (83e). Les deux équipes ont eu des occasions folles, notamment Axel Camblan. Paul Bernardoni et Théo Guivarch, les deux gardiens, ont été énormes, avant que Teddy Averlant ne permette à Amiens de s’imposer au bout du bout (4-3, 90e).

Vive la Ligue 2.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

