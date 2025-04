Caen dit officiellement au revoir à la Ligue 2, la course pour la montée toujours enflammée

Des buts dans tous les stades, un favori pour la montée en Ligue 1 qui jouera en National la saison prochaine, un autre favori pourrait le rejoindre et huit clubs encore concernés par la montée, sacré vendredi en Ligue 2. On fait le point.

→ La descente officialisée pour Caen, une première depuis 1984

Toute sortie de calculette est inutile. Puisqu’il ne reste que trois journées en Ligue 2, qu’une victoire vaut trois points et que Caen est désormais à dix points du 16e, les Normands joueront en National la saison prochaine. Malgré une mobilisation générale, l’un des « matchs les plus importants » de la vie de Yann M’Vila et un stade D’Ornano à guichets fermés, Caen a perdu avec la manière contre Martigues (0-3). Au milieu d’une défense apathique, Steve Solvet a placé sa tête en début de match (0-1, 5e), Oucasse Mendy a doublé la mise au point de penalty (0-2, 17e) et Milan Robin a crucifié les Normands. Les Caennais auront connu trois entraîneurs, n’ont gagné qu’une fois en Ligue 2 depuis début novembre, n’ont célébré que trois victoires à domicile cette saison, et quittent les deux premières divisions pour la première fois depuis la saison 1984-1985. Alors les banderoles anti-Mbappé ont essaimé du côté du kop normand, et c’est logique.

Alors que le SM Caen est mené 0-2 après vingt minutes de jeu, le public de d'Ornano montre sa colère. pic.twitter.com/Z6YsCMDZhh — Sportacaen.fr (@sportacaen) April 18, 2025

La bonne affaire de la soirée est donc pour Martigues. Les Sang et Or confirment qu’ils sont meilleurs à l’extérieur cette saison, et surtout repassent 16es, devant un Clermont incapable de battre Troyes à domicile (0-2). D’une pauvreté offensive affligeante, les Auvergnats ont encore du boulot s’ils ne veulent pas reconstruire leur club en même temps que leur stade en 2026. Repêché en Ligue 2 la saison dernière, Troyes s’est quasiment sauvé grâce aux buts de Mouhamed Diop et Nicolas de Préville. Rodez et le Red Star doivent s’inquiéter.

→ La course au top 5 concerne encore Laval et Guingamp

Si Paris, Lorient et Metz n’ont pas joué ce vendredi, Laval, Guingamp et Dunkerque devaient gagner pour entretenir l’espoir des play-off. Chose faite pour Laval, qui se réveille après cinq matchs sans victoire en disposant de Rodez, qui restait sur cinq matchs sans défaite (2-1). Merci à Malik Sellouki, qui a donc marqué trois buts en quatre jours cette semaine.

Moins pour Guingamp, défait à Amiens après un énorme match (3-2). Un gros rush de Malick Mbaye, parti du milieu de terrain, a lancé la partie, avant que Hugo Picard ne serve Ryan Ghrieb pour lui répondre. Mbaye est ensuite tombé pour offrir à Antoine Léautey un penalty, comme Jacques Siwe de l’autre côté. Siaka Bakayoko a terminé le boulot. Guingamp reste cinquième, mais n’a que deux points d’avance sur Laval ce soir, en attendant les matchs de Bastia et Annecy. La bonne opération de la course à la montée est donc du côté de Dunkerque, tombeur de Grenoble (2-0) grâce à Gaëtan Courtet et Muhannad Al-Saad en toute fin de match.

→ Le ventre mou existe

En Ligue 2 ce soir, il y avait aussi ceux qui n’avaient rien à jouer, ou presque. Si dix points séparaient Ajaccio, 10e, et Martigues, 17e, au coup d’envoi de la saison, certains écarts se sont creusés ce soir, à tel point qu’entre Grenoble, 9e, et Troyes, 13e, la fin de la saison va être tranquille. Contre Pau, Ajaccio a par exemple raté un penalty et est tombé sur un grand Bingourou Kamara avant d’égaliser (1-1).

Les vacances peuvent commencer.

AC Ajaccio 1-1 Pau FC

Buts : Kanté (54e) pour les Corses // Beusnard (35e) pour les Béarnais

Amiens SC 3-2 Guingamp

Buts : Mbaye (8e), Léautey (S.P., 36e) et Bakayoko (74e) pour les Picards // Ghrieb (21e) et Siwe (S.P., 52e) pour les Bretons

Caen 0-3 Martigues

Buts : Solvet (5e), Mendy (17e) et Robin (17e) pour les Martégaux

Clermont 0-2 Troyes

Buts : Diop (41e) et de Préville (59e) pour les Troyens

Dunkerque 2-0 Grenoble

Buts : Gourtet (50e) et Al-Saad (89e) pour les Dunkerquois

Laval 2-1 Rodez

Buts : Sellouki (4e et 56e) pour les Lavallois // Galves (85e) pour les Ruthénois.

