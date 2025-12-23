Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN

Lamine enjoué.

Dans une interview publiée lundi par le Guardian, le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara revendique clairement le statut de favori pour le Sénégal à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations. Actuellement en milieu de tableau de Ligue 1 avec l’AS Monaco, le joueur de 21 ans ne laisse toutefois pas cette situation freiner ses ambitions avec son équipe nationale.

Le moment clé : la victoire 3-1 contre l’Angleterre

Affichant une grande confiance en lui, Camara affirme ne voir aucune équipe plus forte que la sienne à la CAN : « Nous sommes les favoris, on ne peut pas s’en cacher. Battre l’Angleterre (en amical en juin dernier, NDLR), et en plus chez elle… » Jusqu’à aujourd’hui, cette victoire 3-1 contre l’Angleterre à Nottingham reste pour lui un moment très spécial et un véritable tournant.

La France, premier adversaire au Mondial, n’a qu’à bien se tenir.

Pourquoi le Sénégal est le vrai favori de cette CAN