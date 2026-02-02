S’abonner au mag
  • Liga
  • J22
  • Majorque-Séville (4-1)

Séville balayé à Majorque malgré Neal Maupay

FG
Partager
144
Séville balayé à Majorque malgré Neal Maupay

Majorque 4-1 Séville

Buts : V.Muriqi (26e), S.Costa (53e), S.Darder (74e), P.Torre (90e +6) pour les Bermellones // N.Maupay (45e +1) pour les Blanquirrojos

Pour sa première sous le maillot du FC Séville, qu’il a rejoint il y a seulement quelques jours en provenance de Marseille, Neal Maupay (29 ans) gardera un souvenir contrasté de cette soirée sur la pelouse de Majorque. Titularisé sur le front de l’attaque sévillane aux côtés du Nigérian Akor Adams, le Français s’est signalé d’un but splendide juste avant la mi-temps, une frappe imparable sous la barre transversale pour venir égaliser (1-1, 45e +1), suite à l’ouverture du score de Vedat Muriqi sur pénalty plusieurs minutes auparavant (1-0, 26e).

Malgré ce sursaut d’orgueil juste avant la pause, impossible pour Maupay d’empêcher la déroute des siens en terres insulaires. Revigorés au retour des vestiaires et poussés par l’Estadi San Moix, les Majorquins trouvaient la faille à trois nouvelles reprises, grâce à des réalisations de Samuel Costa (2-1, 53e), l’ancien lyonnais Sergi Darder (3-1, 74e) et Pablo Torre (4-1, 90e +6), tout juste entré en jeu et donnant au tableau d’affichage son allure définitive. Belle opération pour Majorque dans la course au maintien, qui dépasse dans le même temps son adversaire du soir au classement : Séville est 15e, Majorque 14e.

Des regrets, supporters marseillais ?

Séville frustré par Majorque

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2h
103
199

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!