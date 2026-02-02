Séville balayé à Majorque malgré Neal Maupay

Majorque 4-1 Séville

Buts : V.Muriqi (26e), S.Costa (53e), S.Darder (74e), P.Torre (90e +6) pour les Bermellones // N.Maupay (45e +1) pour les Blanquirrojos

Pour sa première sous le maillot du FC Séville, qu’il a rejoint il y a seulement quelques jours en provenance de Marseille, Neal Maupay (29 ans) gardera un souvenir contrasté de cette soirée sur la pelouse de Majorque. Titularisé sur le front de l’attaque sévillane aux côtés du Nigérian Akor Adams, le Français s’est signalé d’un but splendide juste avant la mi-temps, une frappe imparable sous la barre transversale pour venir égaliser (1-1, 45e +1), suite à l’ouverture du score de Vedat Muriqi sur pénalty plusieurs minutes auparavant (1-0, 26e).

Strong finish by Neal Maupay at 45+1' 🇪🇸 Mallorca 1-1 Sevillahttps://t.co/ZBjvjZyUEw — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 2, 2026

Malgré ce sursaut d’orgueil juste avant la pause, impossible pour Maupay d’empêcher la déroute des siens en terres insulaires. Revigorés au retour des vestiaires et poussés par l’Estadi San Moix, les Majorquins trouvaient la faille à trois nouvelles reprises, grâce à des réalisations de Samuel Costa (2-1, 53e), l’ancien lyonnais Sergi Darder (3-1, 74e) et Pablo Torre (4-1, 90e +6), tout juste entré en jeu et donnant au tableau d’affichage son allure définitive. Belle opération pour Majorque dans la course au maintien, qui dépasse dans le même temps son adversaire du soir au classement : Séville est 15e, Majorque 14e.

Des regrets, supporters marseillais ?

