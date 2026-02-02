Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema

Les menaces ont été mises à exécution. En conflit depuis plusieurs jours avec son club d’Al-Ittihad concernant une offre de prolongation de contrat jugée (largement) insuffisante, Karim Benzema (38 ans) s’est engagé ce lundi en faveur du leader du championnat saoudien, Al-Hilal, et signé un contrat le liant au club bleu et blanc jusqu’en juin 2027, selon les informations du journal L’Équipe.

🚨💣 Karim Benzema has just accepted every detail of Al Hilal contract proposal sent today! Deal now depends on club to club final steps with Benzema waiting for Al Hilal communication. 🔵🇸🇦 pic.twitter.com/Tw19wpVHm0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

Le Ballon d’or, qui avait rejoint Al-Ittihad en 2023, quitte donc le club après avoir disputé 83 matchs et inscrit 54 buts toutes compétitions confondues. L’international français rejoint ainsi une équipe déjà composée de nombreuses stars internationales, en premier rang desquelles on peut citer Darwin Nunez, Kalidou Koulibaly, Théo Hernandez ou encore Yassine Bounou.

Le nouveau contrat du peuple ?

Grâce à KB9, Al-Ittihad se glisse dans le dernier carré de la Coupe d’Arabie saoudite