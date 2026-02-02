S’abonner au mag
  • Arabie Saoudite
  • Al Hilal

Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema

FG
Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema

Les menaces ont été mises à exécution. En conflit depuis plusieurs jours avec son club d’Al-Ittihad concernant une offre de prolongation de contrat jugée (largement) insuffisante, Karim Benzema (38 ans) s’est engagé ce lundi en faveur du leader du championnat saoudien, Al-Hilal, et signé un contrat le liant au club bleu et blanc jusqu’en juin 2027, selon les informations du journal L’Équipe.

Le Ballon d’or, qui avait rejoint Al-Ittihad en 2023, quitte donc le club après avoir disputé 83 matchs et inscrit 54 buts toutes compétitions confondues. L’international français rejoint ainsi une équipe déjà composée de nombreuses stars internationales, en premier rang desquelles on peut citer Darwin Nunez, Kalidou Koulibaly, Théo Hernandez ou encore Yassine Bounou.

Le nouveau contrat du peuple ?

Grâce à KB9, Al-Ittihad se glisse dans le dernier carré de la Coupe d’Arabie saoudite

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4h
103
198

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!