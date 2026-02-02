S’abonner au mag

Un renfort arrive de Premier League pour Monaco

Un peu de sang frais à l’AS Monaco. Simon Adingra, 24 ans, va s’engager avec le club de la Principauté. Il s’agit d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 17 millions, selon L’Équipe. L’Ivoirien arrive en renfort depuis Sunderland, pour au moins six mois, et donc plus si affinités.

Sébastien Pocognoli pourra compter sur un joueur rapide, mais en manque de confiance : 1 but et 1 passe décisive en 14 titularisations. Des statistiques insuffisantes pour briller dans la merveilleuse frenchteam de Régis le Bris.

Un nouveau pays pour son passeport

À 24 ans, Adingra en est déjà à son quatrième club : des débuts professionnels à Brighton, un prêt en Belgique du côté de l’Union saint-gilloise, puis un transfert l’été dernier à Sunderland contre un chèque de 24 millions d’euros.

Monaco, qui a enfin retrouvé le goût de la victoire ce week-end contre Rennes (4-0), va pouvoir compter sur le champion d’Afrique 2023, pour poursuivre sa mission Europe en Ligue 1 et bien sûr pour son barrage de Ligue des champions contre le PSG.

Une belle façon de découvrir les soirées étoilées.

