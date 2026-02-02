S’abonner au mag
  • Allemagne
  • RB Leipzig

Leipzig récupère un flop de Premier League

Le mal du pays ? Comme l’a annoncé le RB Leipzig ce lundi, le jeune Brajan Gruda, 21 ans, fait son retour en Bundesliga prêté par Brighton jusqu’à la fin de la saison. Arrivé seulement à l’été 2024 en Premier League, après un transfert de plus de 30 millions d’euros en provenance de Mayence, Gruda n’a toutefois pas réussi à s’y imposer durablement. Cette saison, il a certes participé à 18 des 24 rencontres de championnat, mais le plus souvent en tant que remplaçant. À Leipzig, l’objectif est clair : engranger du temps de jeu et retrouver du rythme.

Réussi au deuxième essai

Le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, n’a pas caché son enthousiasme à propos de cette arrivée : « Lorsque l’opportunité de recruter Brajan en prêt s’est présentée, nous avons immédiatement été séduits. Nous le suivons depuis plusieurs années et aurions déjà aimé le faire venir à Leipzig en 2024. »

Alors que Gruda évoluait principalement sur les ailes à Brighton, Schäfer l’imagine dans un rôle plus axial : « Nous voyons Brajan en numéro huit ou en numéro dix, où il pourra nous offrir encore davantage d’options. »

À Leipzig, sa seconde chance pour toucher le rêve mondial…

Le RB Leipzig s’offre encore un talent français en défense

