Le PSG déjà privé d’un atout majeur pour le Classique

Le PSG déjà privé d’un atout majeur pour le Classique

Déjà un coup dur. Expulsé sur la pelouse de Strasbourg, Achraf Hakimi ne disputera pas le Classique entre le PSG et l’OM, dans une semaine tout pile au Parc des Princes. Coupable d’une semelle trop haute sur Joaquín Panichelli, le latéral marocain du PSG sera automatiquement suspendu pour ce match, prochain rendez-vous dans le calendrier des champions de France.

Un choc au sommet dans lequel les Parisiens voudront prendre leur revanche du match aller pour distancer une bonne fois pour toutes leur grand rival en Ligue 1. Comme depuis de longues semaines à la suite de la blessure de son latéral contre le Bayern Munich, Luis Enrique devrait une nouvelle fois faire appel au couteau suisse Warren Zaïre-Emery pour combler cette absence dans le couloir droit.

De quoi permettre aux supporters parisiens de dormir sur leurs deux oreilles pendant la semaine.

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

