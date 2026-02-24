Bientôt un nouveau Zidane en équipe d’Algérie ?

Un fils Zidane peut en appeler un autre. La fédération algérienne souhaiterait changer la nationalité sportive d’Elyaz Zidane, défenseur dans la réserve du Real Betis. Selon La Gazette du Fennec, l’Algérie prévoit déjà son futur et ne voudrait pas que le défenseur de 20 ans lui passe entre les doigts. On ne sait jamais, peut-être qu’il est le futur Mustapha Zitouni.

Il a joué le Mondial U20 avec la France

S’il rejoint, un jour, la sélection algérienne, Elyaz retrouverait son frère, Luca (encore Zidane), actuel gardien des Fennecs. Elyaz a déjà joué en sélection française chez les U20, ce qui refroidirait les attentes algériennes. Il avait notamment participé à la Coupe du monde avec les Bleuets cet automne, s’arrêtant en demi-finales contre le Maroc.

Passé par les équipes de jeunes du Real Madrid, il joue aujourd’hui dans l’équipe espoir du Real Betis, en Primera Federación, la troisième division espagnole. S’il rejoint l’équipe première et accumule du temps de jeu, il ne serait pas étonnant de voir l’Algérie s’activer sur le dossier.

Le futur sélectionneur des Bleus aura peut-être son mot à dire, qui sait…

