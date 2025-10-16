Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc

Maroc 1-1 (5-4 TAB) France

Buts : Olmeta (csc, 32ᵉ) pour le Maroc // Michal (59ᵉ) pour la France

Dans le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, les Lions de l’Atlas l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB) et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde U20.

Tout a mal commencé pour les Bleuets. À cause d’une main dans la surface, les Marocains obtiennent un penalty à la demi-heure de jeu. Yassir Zabiri trouve le poteau mais le ballon touche le dos de Lisandru Olmeta avant de rentrer dans le but. Malgré ce coup du sort, les hommes de Bernard Diomède n’abdiquent pas, à l’image de la frappe de Mayssam Benama, juste au-dessus (45ᵉ+2). Progressivement, les Tricolores prennent le dessus sur leur adversaire.

⚽ EGALISATION DE LUCAS MICHAL POUR LES BLEUETS FACE AU MAROC !#lequipeFOOT pic.twitter.com/8frMeXB2FR — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 15, 2025

Scénario cruel au bout du suspense

Le capitaine Benama, encore lui, lâche une grosse frappe, mais il en faut plus pour inquiéter Yanis Benchaouch (51ᵉ). La lumière vient finalement de Lucas Michal. Après un beau débordement de l’entrant Moustapha Dabo, le Monégasque surgit pour remettre les deux équipes à égalité (59ᵉ). Dans la foulée, Michal est proche du doublé mais ce dernier rate son face-à-face (61ᵉ). Plus entreprenants, les Tricolores passent tout près d’une nouvelle désillusion avant une main de Justin Bourgault, mais cette fois, malgré le carton vert, l’arbitre de la rencontre n’accorde pas de penalty aux Marocains (73ᵉ). Nouvelle sueur froide à la toute fin du temps additionnel lorsqu’Othmane Maamma cadre la première frappe des Lions de l’Atlas mais Olmeta réalise un arrêt décisif et envoie les deux équipes en prolongation (90ᵉ).

Le rythme ne retombe pas mais la France perd Rabby Nzingoula, expulsé suite à un deuxième jaune (107ᵉ). Maamma, toujours lui, voit sa frappe passer à quelques centimètres de la cage d’Olmeta, battu (112ᵉ) avant que Djylian N’Guessan ne rate l’immanquable en toute fin de match (118ᵉ). Tout se joue donc aux tirs au but. Le Maroc tente un coup de poker avec l’entrée de Juliën Mesbahi, son troisième gardien, mais Gaby Beyuku manque tout seul son penalty, repoussé par le poteau. Si l’excellent Zabiri place une panenka, le précieux Olmeta remet les deux équipes à égalité en repoussant la tentative de Mohammed Hamony. Au bout du suspense, le jeune N’Guessan voit son tir être repoussé par Mesbahi.

🇲🇦 Le Maroc élimine la France après la séance de tirs au but et file en finale de la Coupe du monde U20 !#lequipeFOOT pic.twitter.com/FdsHkAh1ll — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 15, 2025

Comme en 2011, l’équipe de France U20 s’arrête aux portes de la finale, cette fois suite à une séance de tirs au but. Les Lions de l’Atlas affronteront l’Argentine ou la Colombie dimanche. Les Bleuets, eux, tenteront de décrocher la médaille de bronze samedi.

