Saïmon Bouabré, héros éphémère

L'ancien Monégasque Saïmon Bouabré a profité de la trêve internationale pour passer une tête au Chili et qualifier les Bleuets en demi-finales du Mondial U20, avec un doublé face à la Norvège (2-1). Une manière de rappeler que son transfert en Arabie saoudite, cet été, avait tout d'une absurdité.

Une finition Drogbesque à bout portant pour enchaîner sur des saltos, puis une volée dans le petit filet avant de sortir la mitraillette : contre la Norvège (1-2), dans la nuit de dimanche à lundi, Saïmon Bouabré a prouvé qu’il savait marquer des buts, mais aussi les célébrer. Et c’est de cette manière que le Stéphanois d’origine a, à lui tout seul, qualifié les Bleuets pour le dernier carré du Mondial chilien dans lequel ils sont engagés. L’an passé, c’est à l’Euro U19 que Bouabré s’était illustré, signant notamment l’un des buts du tournoi, en phase de poules face à l’Espagne (2-2)

Quand les Bleuets poussent dans le désert

À l’époque, le milieu offensif (il peut évoluer en positions de numéro dix ou ailier) était encore un joueur de l’AS Monaco, et la route semblait tracée. Mais depuis ça, les plans ont changé : son employeur s’appelle aujourd’hui le Neom SC, club saoudien littéralement sorti de nulle part et qui s’est procuré ce crack pour une dizaine de millions d’euros cet été – un chèque assez conséquent, au vu du maigre CV du garçon au haut niveau, mais qui traduit les nombreux espoirs placés en lui depuis plusieurs années.

« À Monaco, je n’avais pas énormément de temps de jeu, donc c’est ça que je cherchais, expliquait-il à RMC pour justifier son choix. Et Christophe Galtier est venu en me disant : “Tu vas jouer”. Peu importe le championnat en vrai, sans abuser, mais peu importe… » Plutôt qu’un prêt dans une formation de milieu de tableau en Ligue 1, le crack a donc pris une autre direction, retrouvant sur place Alexandre Lacazette, Marcin Bułka, Abdoulaye Doucouré, Saïd Benrahma ou un autre minot, le Nantais Nathan Zézé (20 ans).

Dans une ambiance qui devenait visiblement pesante, Bouabré a ainsi quitté l’ASM – où il avait débarqué en 2021 – avec cinq rencontres professionnelles dans les pattes (dont quatre de championnat) mais surtout l’envie que tout aille toujours plus vite : on parle de quelqu’un qui, après une Gambardella remportée (aux côtés de Lucas Michal) avec un but et une passe dé en finale, avait signé dans la foulée un premier contrat pro à 17 ans, marqué en Youth League face au Barça et goûté à ses 45 premières minutes de Ligue 1 avant même sa majorité, et connu sa première titularisation dans l’élite quelques mois plus tard, en janvier dernier.

Un petit tour et puis s’en va

Visiblement pas assez consistant pour l’ancien joueur de l’ASSE – il y a évolué jusqu’à ses onze ans – qui, au moment de souffler sur ses dix-neuf bougies, a accepté le pont d’or challenge saoudien. Suivant ainsi la tendance de ces jeunes joueurs qui sans même avoir eu le temps de faire de grandes choses au haut niveau, acceptent d’aller changer de vie – et de destin – sur les rives de la mer Rouge, profitant également de la nouvelle politique de recrutement du pays. En cinq matchs (quatre titularisations) depuis son arrivée, Bouabré n’a pas encore réussi à lancer son compteur stats.

Le Neom SC a au moins eu l’élégance (à moins qu’il n’ait pas eu le choix ?) de laisser son joueur se rendre au pied de la cordillère des Andes le temps de cette trêve internationale, quand de nombreux clubs français ont eux préféré conserver leurs cracks bien au chaud à la maison – ou, pire, les rapatrier au moment où débutait la compétition, comme c’est arrivé au Monégasque Bradel Kiwa. « On a essuyé 48 refus de clubs, ça fait quatre refus par poste », hallucinait le sélectionneur, Bernard Diomède, dans des propos rapportés par L’Équipe. Venu renforcer le groupe pour la trêve – lui qui, un mois plus tôt, était appelé chez les Espoirs – avant le huitième de finale face au Japon (0-1), Bouabré a été titularisé lors des deux dernières rencontres des Bleuets. Mais ne le cherchez pas sur le terrain contre le Maroc en demi-finale, il devrait désormais retourner s’enterrer à Neom.

