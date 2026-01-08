France-Maroc 2022 : la révocation d’un policier proche de l’ultra-droite confirmée

Une vieille affaire se clôture. Le 14 décembre 2022, en marge du match de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc (2-0), 38 militants d’ultra-droite avaient été interpellés par les forces de l’ordre dans un bar du 17e arrondissement de Paris.

Trois ans après ces faits très médiatisés, un policier soupçonné d’avoir pris part à cette mouvance d’ultra-droite a été officiellement révoqué par le tribunal administratif ce jeudi, dévoile L’Équipe.

Des gants coqués et une ceinture métallique

Le renseignement intérieur, sur la base d’échanges interceptés sur le canal Telegram, soupçonnait le groupe d’un projet de violences visant des supporters marocains sur les Champs-Élysées. Les enquêteurs étant intervenus en amont pour éviter les débordements, et, au milieu des interpellés : Jason R., policier âgé de 22 ans. Entendu en garde à vue, il s’était présenté comme « fonctionnaire de police » sans dévoiler son bord politique et restant évasif sur le matériel retrouvé sur lui : des gants coqués, une ceinture métallique, etc.

Si l’affaire a été classée sans suite au niveau pénal, une sanction disciplinaire est tombée en 2023 : révocation de la police nationale. Une décision désormais confirmée par la justice administrative qui reproche « des manquements graves aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris en dehors du service […] ».

