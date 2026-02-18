S’abonner au mag
  • C1 (F)
  • Barrage retour
  • Real Madrid-Paris FC (2-0)

Le Paris FC éliminé de la Ligue des champions

UL
Le Paris FC éliminé de la Ligue des champions

Real Madrid 2-0 Paris FC

Buts : Feller (54e) et N’Dongala (CSC, 67e)

Expulsion : Greboval (5e) côté parisiennes 

Ciao Paris. Malgré le raté du match aller, le Paris FC n’avait qu’un but de retard à rattraper pour espérer voir les quarts de finale de Ligue des champions. Mais l’expulsion précoce de Théa Greboval (5e), en position de dernière défenseuse, a douché les espoirs des filles de Sandrine Soubeyrand. Les Madrilènes ont mis quasiment une heure pour forcer le verrou Mylène Chavas, d’abord par une belle reprise de l’ancienne rémoise Naomie Feller (1-0, 55e), puis en profitant d’un but contre son camp malheureux de Malween N’Dongala (2-0, 55e). La marche était trop haute à 10 contre 11.

Un Barça-Real en quarts

Le Real Madrid reste invaincu cette saison, et croisera la route de Barcelone en quarts de finale. OL Lyonnes, dernier club français en lice, affrontera le vainqueur de Juventus-Wolfsburg. Les matchs se disputeront les 24 mars et 1er avril prochains.

Dommage.

Mauvaise opération pour le Paris FC contre le Real Madrid

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.