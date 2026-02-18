Le Paris FC éliminé de la Ligue des champions

Real Madrid 2-0 Paris FC

Buts : Feller (54e) et N’Dongala (CSC, 67e)

Expulsion : Greboval (5e) côté parisiennes

Ciao Paris. Malgré le raté du match aller, le Paris FC n’avait qu’un but de retard à rattraper pour espérer voir les quarts de finale de Ligue des champions. Mais l’expulsion précoce de Théa Greboval (5e), en position de dernière défenseuse, a douché les espoirs des filles de Sandrine Soubeyrand. Les Madrilènes ont mis quasiment une heure pour forcer le verrou Mylène Chavas, d’abord par une belle reprise de l’ancienne rémoise Naomie Feller (1-0, 55e), puis en profitant d’un but contre son camp malheureux de Malween N’Dongala (2-0, 55e). La marche était trop haute à 10 contre 11.

Un Barça-Real en quarts

Le Real Madrid reste invaincu cette saison, et croisera la route de Barcelone en quarts de finale. OL Lyonnes, dernier club français en lice, affrontera le vainqueur de Juventus-Wolfsburg. Les matchs se disputeront les 24 mars et 1er avril prochains.

Dommage.

Mauvaise opération pour le Paris FC contre le Real Madrid