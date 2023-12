Le Paris FC s’offre le Real Madrid

Paris FC 2-1 Real Madrid

Buts : Dufour (4e), Thiney (6e) pour le PFC // Møller (53e) pour les Madrilènes

Il ne fallait pas arriver en retard.

Le Paris FC s’offre une victoire de prestige (2-1) face au Real Madrid dans un stade Charléty avec une affluence record de 10 693 spectateurs. Un coup de com 100% assuré par les joueuses, qui ont, elles, assumé sur le terrain en signant leur première victoire en Ligue des champions de la saison. Carton plein.

Seul problème à Charléty : la gestion du flux des spectateurs. Ce qui fait que les deux tiers des spectateurs ne sont pas encore assis quand le nom de Julie Dufour est scandé par le speaker dès la 4e minute. La jeune internationale tricolore vient pourtant de clouer Misa, après une passe de l’extérieur du pied de Clara Mateo et une prise de vitesse en règle d’Ivana Andrés (1-0, 4e). Deux minutes plus tard Gaëtane Thiney enfonce le clou, après qu’un centre de Mathilde Bourdieu est dévié par la pauvre capitaine madrilène (2-0, 6e). Galvanisé, le PFC enchaîne et voit Célina Ould Hocine passer toute proche du 3-0 en reprenant de la tête un centre de Mateo (23e). Mais Julie Soyer offre au Real Madrid l’occasion de revenir, avec un penalty concédé pour une faute de main. Heureusement sans conséquence, puisqu’Olga le frappe directement dans les gants de Nnadozie (27e). Dans son couloir droit, Dufour déboule toujours et trouve Bourdieu en retrait, qui vise à son tour les gants de la gardienne (29e). La première période se termine sur un coup de tatane de Thiney dans les côtes de Kenti Robles (42e). Mais il n’y a pas de VAR en C1.

Mais après 45 minutes de tranquillité, la gardienne du PFC s’offre quelques folies, histoire de pimenter sa soirée. Si Hayley Raso a trouvé ses gants juste avant (46e), Nnadozie sort à la pêche sur une nouvelle percée de l’Australienne, qui réussit à s’excentrer suffisamment pour rater le cadre (51e). Finalement, Raso permettra aux siennes de revenir, avec un centre rasant coupé par Caroline Møller au second poteau (2-1, 53e). Mais, toujours portée par la grâce, la gardienne nigériane dévie du bout des gants sur sa transversale une sacoche de Claudia Zornoza, que Møller reprend sans succès (73e). En toute fin de match, Louna Ribadeira va manquer de peu le but du 3-1 pour délivrer un stade Charléty sous pression (84e). Le coup de sifflet final n’en sera que plus beau, avec un tour d’honneur à la clé !

Paris FC (4-3-3) : Nnadozie – Bogaert, Hocine (Sissoko, 90e), Greboval, Soyer (Fleury, 57e) – Korošec (Le Mouel, 57e), Thiney, Corboz – Mateo, Bourdieu (Ribadeira, 57e), Dufour (Bussy, 86e). Entraîneur : S. Soubeyrand.

Real Madrid (4-2-1-3) : Misa – Robles (Oihane, 68e), Ivana, Kathellen, Carmona – Teresa, Olofsson – Athenea – Raso, Moller, Zornoza (Pau, 83e). Entraîneur : A. Toril.

Le Paris FC va avoir beaucoup de soutien face au Real Madrid