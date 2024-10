Gaëtan Laborde est de retour deux mois après une fracture

Il faut l’adresse de l’équipe médicale.

Les Nantais peuvent trembler, Gaëtan Laborde est de retour en Ligue 1. L’attaquant niçois a réussi le sacré exploit de se rétablir d’une fracture du pied droit, contractée il y a deux mois à peine. Le pied du joueur de 30 ans avait craqué lors d’un entraînement, et au moins deux mois et demi d’absence étaient annoncées.

Résultat, comme le raconte L’Équipe, une opération, deux semaines sans poser le pied, une autre à marcher, deux en béquilles, puis une reprise progressive de la course. Le groupe de l’OGC Nice sera décidé dans la journée. L’ancien montpelliérain avait été arrêté trois mois pour une même blessure avec Bordeaux.

Plus on vieillit, plus on guérit vite, c’est ça ?

