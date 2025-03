Le jour où Delio Onnis a pu agrandir son appartement grâce à un quadruplé

Chaque attaquant possède une anecdote de ce genre. Du coup, on ne sait jamais si elle est vraie.

Delio Onnis est une légende parmi les légendes du championnat de France : pour preuve, il figure tout simplement au sommet du top 1000 des joueurs de l’élite, concocté par So Foot en 2022. Et parmi les 299 pions qu’il a inscrits – entre 1971 et 1986, avec Reims, Monaco, Tours et Toulon – dans ce qui s’appellera bien des années plus tard la Ligue 1, quatre lui ont été particulièrement bénéfiques : les quatre inscrits sous les couleurs monégasques, lors d’un récital face au voisin niçois, le 18 janvier 1976.

« J’ai pu faire mon trou, mettre une porte, faire un balcon »

« Ma femme était enceinte de notre deuxième enfant et j’avais besoin d’un nouvel appartement, plus grand, raconte-t-il ce samedi dans les colonnes de L’Équipe. Je suis allé voir M. Pastor. À l’époque, c’est lui qui s’occupait des locations. Je lui expliquais qu’à côté de l’appartement où j’étais, il y en avait un autre, libre, qu’il suffisait que je fasse un trou dans le mur pour réunir les deux. “Non, non, je ne peux pas.” Je me lève, je m’en vais, et il me rattrape : “écoute, on va faire un pari. Si on bat Nice et que tu mets quatre buts, je te le donne. ” Bon, en réalité, ce n’était pas un cadeau, il fallait le payer. (Rires.) Après le match, sous la douche, ça me revient à l’esprit, et il a tenu parole ! […] J’ai pu faire mon trou, mettre une porte, faire un balcon. »

Pas besoin de l’immonde Stéphane Plaza, comme ça.

