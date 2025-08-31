Première victoire pour le Paris FC, Monaco douche Strasbourg, Nice encore battu

Alors qu’Ilan Kebbal a encore brillé pour offrir son premier succès au Paris FC, Monaco a retrouvé le chemin de la victoire, pendant que Nice a encore déçu au Havre.

Énorme après-midi en Ligue 1, avec des buts sur toutes les pelouses, du suspense et quelques bijoux. On commence avec le haut de tableau, où Monaco a bien digéré sa défaite face à Lille, mais s’est fait peur. Dans un nouveau duel entre Européens, les Monégasques se sont imposés face à Strasbourg au stade Louis-II (3-2). Sans la présence d’Emmanuel Emegha (absent après une alerte musculaire), les visiteurs ont tout renversé en quelques minutes en deuxième période, avant de craquer dans les derniers instants. Sélectionné pour la première fois de sa carrière en équipe de France en milieu de semaine, Maghnes Akliouche montre qu’il a rapidement digéré la nouvelle en ouvrant rapidement le score, au bénéfice d’un bon pressing de Folarin Balogun et d’un manque de maîtrise de Mike Penders (1-0, 6e). Si Joaquín Panichelli a bien cru égaliser peu après la demi-heure de jeu, le Racing s’est vu refuser la réalisation pour un hors-jeu peu évident et a rejoint les vestiaires mené.

Sauf que ceux qui s’en sont le mieux sortis jouent en rouge et blanc et portent les couleurs de l’AS Monaco. Lancé à la limite du hors-jeu par Lamine Camara, Balogun a trompé Penders d’un délicieux piqué (2-0, 48e), avant que Mika Biereth ne se voie refuser le 3-0 pour une position illicite bien plus évidente cette fois-ci. Le moment pour le Racing de relever la tête et de pousser un peu plus, notamment par l’intermédiaire de Dilane Bakwa. Alors qu’on ne sait toujours pas s’il sera là à l’issue du mercato, l’ailier offre un chef-d’œuvre (2-1, 73e) en reprise de volée, avant de provoquer un penalty dans la foulée, faisant perdre la tête à Caio Henrique, et donnant l’opportunité à Panichelli de remettre tout le monde à égalité (2-2, 76e). Les visiteurs poussent et sont clairement plus frais dans cette fin de rencontre, au point de se procurer plusieurs occasions franches, mais peinent à faire la différence. Alors qu’on les pense perdus pour jouer la victoire, ce sont pourtant les Monégasques qui dégainent les derniers, avec une tête de Takumi Minamino en toute fin de rencontre (3-2, 90e+6). Scénario fou sur le Rocher, alors que les deux formations comptent désormais six points chacune et trônent toutes les deux dans le top 6 du championnat.

Kebbal toujours plus haut

Trois points de la victoire que le PFC a ramenés dans sa besace pour la première fois de la saison dans un duel de promus face au FC Metz (3-2). D’abord menés après un très joli but de Sadibou Sané sur corner (0-1, 22e), puis malchanceux sur un poteau trouvé par Willem Geubbels, les Parisiens ont égalisé juste avant la pause grâce à un penalty, qu’il avait lui-même obtenu, de l’inévitable Ilan Kebbal (1-1, 45e+3). Celui-ci a même eu la très bonne idée d’y aller de son doublé au terme d’un beau mouvement collectif (2-1, 52e) avant que les locaux ne se relâchent immédiatement et ne concèdent l’égalisation par l’intermédiaire de Boubacar Traoré dans la foulée (2-2, 54e), après une perte de balle plus qu’évitable à moins de 30m de leur but. Sauf que cette fois-ci, le PFC est bien décidé à remporter son premier match de la saison et voit Moses Simon inscrire son deuxième but sous ses nouvelles couleurs (3-2, 67e), à l’issue d’une transition lancée par le nouvel entrant et nouvel arrivant, Pierre Lees-Melou. La fin de match voit le PFC rater plusieurs grosses situations et Metz finir à 10 après le rouge direct de Sané. Paris (16e) gagne enfin, alors que Metz est bon dernier, avec zéro point et déjà trois défaites en autant de rencontres.

Enfin, dans la troisième rencontre de ce multiplex, Le Havre a profité des largesses défensives de Nice pour s’imposer pour la première fois de la saison, devant ses supporters qui plus est. Devant au score dès le quart d’heure de jeu grâce à Fodé Doucouré, déjà buteur la semaine dernière (1-0, 13e), le HAC a craqué juste après la pause, sur une action où Kojo Peprah a parfaitement jailli au premier poteau et où Mory Diaw n’a clairement pas eu la main assez ferme (1-1, 52e). Sauf que Nice est tellement mal ces dernières semaines qu’il a tendance à tendre le bâton pour se faire battre, alors Antoine Mendy se troue et offre presque littéralement le but à Rassoul Ndiaye (2-1, 61e), avant qu’Issa Soumaré ne finisse le boulot au bout du bout du temps additionnel après une énorme relance de Diaw (3-1, 90e+5).

Paris FC 3-2 Metz

Buts : Kebbal (45e+3, SP et 52e) et Simon (67e) pour le PFC // Sané (22e) et Traoré (54e) pour les Lorrains

Expulsion : Sané (80e) pour Metz

Monaco 3-2 Strasbourg

Buts : Akliouche (6e), Balogun (48e) et Minamino (90e+6) pour l’ASM // Bakwa (73e) et Panichelli (sp) (76e) pour le RCSA

Expulsion : Nzingoula (90e+9) pour le Racing

Le Havre 3-1 Nice

Buts : Doucouré (13e), Ndiaye (61e) et Soumaré (90e+5) pour le HAC // Peprah (52e) pour le Gym