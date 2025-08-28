Pierre Lees-Melou : ce qui s’est passé à Brest reste à Brest

Après avoir été tout proche de rejoindre le Stade rennais au mercato hivernal 2024 puis l’Olympique lyonnais cet été, Pierre Lees-Melou quitte finalement le navire brestois pour rallier le Paris FC. Son départ marque la fin d’un chapitre pour le club breton, qui risque d’avoir énormément de mal à le remplacer.

Métronome du club de la cité du Ponant depuis trois saisons, malgré un exercice 2024-2025 plus délicat à cause de blessures, Pierre Lees-Melou a mis les voiles. Depuis plusieurs semaines, des bruits de couloir envoyaient le milieu à Lyon, mais c’est finalement avec le Paris FC que « PLM » va s’engager. Si ce transfert n’a rien de surprenant, son départ, lui, risque de laisser un immense vide dans le milieu brestois.

Le phare brestois s’est éteint

En conférence de presse avant la rencontre face à Lens vendredi, son entraîneur Éric Roy, qui a acté à demi-mot le transfert, avait un sourire ému au moment d’évoquer son désormais ex-joueur : « Je retiens que c’est un joueur formidable, et aussi une personne différente, avec beaucoup de recul et d’autodérision, parce qu’il a quelque part une carrière différente… Je m’entendais très bien avec Pierre. C’était un joueur très important pour nous. » Il faut dire que Lees-Melou collait parfaitement à l’ADN du club breton : un homme simple, chambreur et sacrément humble malgré ses performances de haute volée lors de la saison 2023-2024, qui lui ont permis d’être dans le onze de l’année de la Ligue 1 et dans la discussion pour gratter une petite sélection avec l’équipe de France.

Je retiens que c’est un joueur formidable, et aussi une personne différente, avec beaucoup de recul et d’autodérision, parce qu’il a quelque part une carrière différente. Éric Roy

Pas mal pour un gars qui était animateur de colo’ avant de découvrir le monde professionnel à 22 ans. Même s’il n’aimait pas regarder de matchs de foot sur son temps libre et qu’il s’était découvert depuis plusieurs mois une passion dévorante pour le padel, le milieu de terrain a gardé une attitude irréprochable durant l’entièreté de son passage dans la cité du Ponant. Lorsque les dirigeants ont refusé de le faire partir à Rennes, alors que cela lui aurait permis de tripler son salaire, « PLM » a été déçu, a digéré difficilement, mais n’a jamais bronché, même s’il a admis a posteriori ne pas avoir « compris certains comportements ».

PIERRE LEES-MELOU RALLUME TOUT LE STADE ET ÉGALISE FACE À LEVERKUSEN !! 🔥 Quelle vollée, et quelle célébration 🤷‍♂️#SB29B04 | #UCL pic.twitter.com/k9WqAJF1fo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Après 95 matchs sous les couleurs des Ty-Zefs, 13 buts, 7 passes décisives et 30 cartons jaunes (oui, oui), une troisième place historique et une épopée formidable en Ligue des champions, dont il n’aura pas pu profiter pleinement malgré sa reprise face à Leverkusen, le Girondin peut quitter le Finistère Nord le cœur léger, tant il est parvenu à marquer le peuple breton, qui se demande même aujourd’hui s’il ne fait pas partie des meilleurs joueurs de l’histoire du club. En revanche, son départ risque de grandement déstabiliser un entrejeu brestois déjà amputé d’une de ses meilleures cartouches, Mahdi Camara, parti à Rennes.

Une transition complexe

Avec le départ de Lees-Melou, le Stade brestois ne compte plus que quatre milieux dans son effectif : le précieux Hugo Magnetti, la recrue prometteuse Joris Chotard, le feu follet Kamory Doumbia et le jeune Hamidou Makalou. Interrogé sur ce manque de profondeur, qui est tout aussi problématique en attaque, l’entraîneur du Stade brestois a préféré passer la patate chaude : « C’est des questions qu’il faut poser à Greg (Lorenzi, NDLR) à qui je souhaite bonne chance parce que je sais que les jours qui vont venir ne vont pas être faciles pour lui. »

Comme depuis plusieurs saisons, le directeur sportif devra réaliser des miracles dans le money time du mercato pour renforcer un effectif tout juste taillé pour jouer le maintien à l’heure actuelle. La tâche est périlleuse puisqu’avec 35 millions d’euros de budget, soit l’un des plus faibles de l’élite, le club finistérien compte ses sous et ne peut pas se permettre de se tromper. Pendant ce temps-là, « PLM » a passé sa visite médicale à Paris et va démarrer l’un des derniers gros challenges de sa carrière à 32 ans. Mais ses retrouvailles avec le Stade brestois et ses supporters ne vont pas se faire attendre puisque la prochaine équipe qui se déplacera à Francis-Le Blé n’est autre que le Paris FC. Le hasard fait bien les choses.

Direction Paris pour Pierre Lees-Melou ?