Un bijou de Magnetti douche la Meinau

Strasbourg 1-2 Brest

Buts : Amo-Ameyaw (19e) pour Strasbourg // Del Castillo (55e SP) & Magnetti (82e) pour Brest

Le but du week-end ?

Le score était de parité à la Meinau, Strasbourg et Brest se préparaient à partager les points, lorsque Hugo Magnetti, sur un ballon glissé en retrait – au petit bonheur la chance – par Mama Baldé, a fouetté une merveille dans la lucarne de Mike Penders, de loin, à une dizaine de minutes du terme (82e). Et c’est comme ça que Brest a plié un Strasbourg pourtant dominateur (1-2), s’éloignant – au moins provisoirement – de la zone rouge. Le Racing, qui pourrait chuter à la huitième place ce dimanche soir, perd du terrain sur le haut de tableau.

Arrêtez-tout ce que vous êtes en train de faire. 📂 👉 𝗟𝗲 𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗹'𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲, signé Hugo Magnetti. 💫#RCSASB29 pic.twitter.com/nBiIZpXJ9q — L1+ (@ligue1plus) November 30, 2025

Amo-Ameyaw, ange et démon

Les locaux, forts de leur succès contre Crystal Palace en milieu de semaine (2-1), avaient ouvert le score grâce à Samuel Amo-Ameyaw, bien servi par ce bon vieux Ben Chilwell (19e). Les Alsaciens ont torpillé toute la rencontre – à l’image d’un Joaquín Panichelli écœuré par la barre ou par Grégoire Coudert, mais ont été rattrapés à cause d’une faute d’Amo-Ameyaw – encore lui – sur Júnior Díaz et du penalty transformé par Romain Del Castillo.

On ne le dira jamais assez : Ligue 1 > Premier League.

RCSA (3-4-2-1) : Penders – Omobamidele, M. Sarr, Chilwell (Emegha, 69e) – G. Doué, Amo-Ameyaw (Guodo 57e puis Nanasi 85e), I. Doukouré, El Mourabet – Páez (D. Moreira, 57e), Enciso – Panichelli. Entraîneur : Liam Rosenior.

SB29 (4-2-3-1) : Coudert – Lala, Chardonnet (Le Cardinal, 46e), J. Díaz, Guindo – Chotard, Magnetti – Del Castillo (M. Baldé, 76e), Doumbia (Tousart, 76e), Mboup (Labeau-Lascary, 65e) – Ajorque. Entraîneur : Éric Roy.