Louis-II, ça n’est pas Old Trafford.

Paul Pogba continue sa découverte de la Ligue 1. Après sa première entrée en jeu avec Monaco, il y a une semaine à Rennes, l’international français a fait ses débuts à domicile, ce samedi contre le PSG, en sortant du banc exactement à la même minute qu’au Roazhon Park : la 85e. Après avoir touché ses sept petits ballons et ainsi participé au succès des siens (1-0), la Pioche s’est approchée de la tribune Pesage, celle des ultras de l’ASM, pour mettre les choses au clair au sortir de la mauvaise période traversée par les Asémistes (défaites face à Lens puis Rennes, match nul contre Paphos).

L'échange étonnant entre Paul Pogba et l'un des groupes de supporters de l'AS Monaco 😜#ASMPSG pic.twitter.com/KtjoozlOiL — L1+ (@ligue1plus) November 29, 2025

« Il faut mettre plus d’ambiance »

« Ça, c’est derrière. On va tous continuer. On est tous ensemble, a-t-il commencé, au milieu du brouhaha du virage. Il faut mettre de l’ambiance, plus d’ambiance », s’est-il ensuite permis de lâcher. Récoltant une réponse acerbe du capo : « T’inquiète pas, l’ambiance on la met depuis 30 ans, mec. Maintenant, mouillez le maillot, les gars. »

Pogba, 15 minutes de jeu sous les couleurs monégasques, et déjà en train d’assurer le service après-vente auprès des supporters.

