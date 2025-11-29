S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J14
  • Monaco-PSG (1-0)

Les notes de Monaco-PSG

Par Florian Manceau

Un carton rouge oublié, un autre sorti (pour compenser ?) et un unique but marqué : l’affiche opposant Monaco au Paris Saint-Germain lors de la quatorzième journée a permis à Takumi Minamino d’endosser le costume de héros. Même si le Japonais est loin d’avoir été le seul joueur de l’ASM au niveau, contrairement à ceux du PSG.

Paris Saint-Germain

Lucas Chevalier

Comme le nombre total de minutes qu’il aurait dû passer sur le terrain avec une cheville lambda. Dans six mois, les supporters parisiens remercieront Lamine Camara de l’avoir rebooté.

Note de la rédaction 12
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Hernández

Beaucoup le croyaient perdu, après sa (grosse) baisse de régime. Mais à 29 ans, le Français en a encore dans la raquette pour se faire une place au sein des tournois majeurs. Lucas Pouille.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Willian Pacho

Un accord de principe aurait été trouvé pour la prolongation de contrat du défenseur au PSG. Mais ça, c’était avant la défaite à Monaco… et le petit pont subi par l’Équatorien sur le but encaissé.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ibrahim Mbaye

A provoqué le carton rouge de Thilo Kehrer, affublé du numéro 5, après son entrée en jeu. Voilà pourquoi il a la moyenne.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Fabián Ruiz

Le 29 novembre 2015, Kobe Bryant annonçait sa retraite. Dix ans plus tard jour pour jour, Fabian Ruiz pourrait faire de même.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Monaco

Lamine Camara

Comme le nombre total de minutes qu’il aurait dû passer sur le terrain avec un arbitrage lambda. Un bon profil de chasseur dans une partie de loup-gafoot.

Note de la rédaction 12
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Maghnes Akliouche

Didier Deschamps va devoir se passer de Lucas Hernandez dans son groupe en équipe de France s’il souhaite que le Monégasque soit en confiance à la Coupe du monde, vu le bizutage que lui a réservé le latéral ce samedi…

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mohammed Salisu

Il aurait dû ouvrir le score, mais un de ses partenaires a tout fait foirer en restant en position de hors-jeu et en participant à l’action du but (refusé, donc). La faute à qui ? Teze-vous, on ne donnera pas le nom du coupable.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lukáš Hrádecký

Ce n’est sans doute pas la performance la plus esthétique d’un gardien, mais le clean sheet est là. Après tout, ce tableau très laid d’Andy Wharhol représentant un chat vaut lui aussi très cher.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Takumi Minamino

Seul buteur de la partie sur une jolie passe décisive d’Aleksandr Golovin. Qui a dit que la relation entre le Japon et la Russie était mauvaise ? Remplacé par Paul Pogba, qui a reçu des applaudissements gratuits.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

