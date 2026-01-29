Et de six recrues pour le FC Nantes cet hiver

L’héritage de Sidi. Ce jeudi, le FC Nantes a officialisé sa sixième recrue (déjà) du mercato hivernal. Dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de Lecce, Mohamed Kaba rejoint les Canaris pour le reste de la saison. Peu utilisé en Serie A dans l’ancien club de Samuel Umtiti, le milieu franco-guinéen de 24 ans a une belle occasion de se refaire la cerise en Ligue 1, dans une course pour le maintien où Ahmed Kantari aura sans doute besoin de tout le monde.

⌞ ✍️ Mohamed Kaba est Nantais. — FC Nantes (@FCNantes) January 29, 2026

Kaba est donc la sixième recrue nantaise du mois de janvier, après Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko, Ali Youssef et Frédéric Guilbert. Aucun lien de parenté cependant avec Sidi Kaba, jeune joueur du FCN des années 80 qui avait survécu à un grave accident de voiture (décédé en 2021).

Six recrues… de quoi exaucer les vœux de nos deux supporters nantais ?

Dans un match de la peur, Nice fait exploser Nantes et confirme son embellie