S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Et de six recrues pour le FC Nantes cet hiver

TJ
Et de six recrues pour le FC Nantes cet hiver

L’héritage de Sidi. Ce jeudi, le FC Nantes a officialisé sa sixième recrue (déjà) du mercato hivernal. Dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de Lecce, Mohamed Kaba rejoint les Canaris pour le reste de la saison. Peu utilisé en Serie A dans l’ancien club de Samuel Umtiti, le milieu franco-guinéen de 24 ans a une belle occasion de se refaire la cerise en Ligue 1, dans une course pour le maintien où Ahmed Kantari aura sans doute besoin de tout le monde.

Kaba est donc la sixième recrue nantaise du mois de janvier, après Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko, Ali Youssef et Frédéric Guilbert. Aucun lien de parenté cependant avec Sidi Kaba, jeune joueur du FCN des années 80 qui avait survécu à un grave accident de voiture (décédé en 2021).

Six recrues… de quoi exaucer les vœux de nos deux supporters nantais ?

Dans un match de la peur, Nice fait exploser Nantes et confirme son embellie

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5j
103
117

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!