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Un entraîneur turc prend un carton rouge après avoir forcé son banc à rentrer au vestiaire

JD
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Un entraîneur turc prend un carton rouge après avoir forcé son banc à rentrer au vestiaire

Le Sénégal influence le monde. Mais qu’est-il passé par la tête de Selcuk Inan, l’entraîneur de Kocaelispor ? Déjà presque assurée de valider son maintien en Süper Lig turque, son équipe était partie, ce samedi, pour prendre un bon point face à Konyaspor, menacé pour sa part par le relégation.

Mais alors que le score était de 1-1 dans le temps d’additionnel, l’arbitre accorde un penalty aux visiteurs. De quoi provoquer la colère du technicien qui force alors son banc à rentrer immédiatement au vestiaire. Le résultat est sans appel : l’arbitre lui adresse un carton rouge et ne cède pas au chantage. Décision maintenue et penalty transformé : Kocaelispor rentre à poil et Konyaspor, avec les trois points.

Il fallait bien que le truc finisse par s’essoufler.

Metehan Baltacı : symbole de ces Turcs qui truquent

JD

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