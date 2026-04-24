Karim Benzema n'écarte pas un retour à l'OL, mais...

La fin du rêve au Groupama. C’est un épisode que l’on a vu, revu et rerevu depuis plusieurs années et le départ de Karim Benzema du Real Madrid. Les rumeurs et les questionnements sur un retour à l’OL, dans son club formateur, sont répétitifs. Le Ballon d’or a mis fin au doute lors d’un live Instagram avec son ami Rohff. « Je ne peux pas », a-t-il soufflé aux personnes présentes pour suivre la discussion. Une fin de carrière en tant que joueur dans sa ville natale est donc définitivement à exclure des lubies lyonnaises, mais pourquoi pas dans un autre rôle ?

Le Nueve se voit entraîner des jeunes

Si le rectangle vert du Groupama Stadium ne devrait pas voir les crampons de Benzema, l’attaquant d’Al-Hilal n’a pas définitivement fermé la porte à un retour à l’OL après sa carrière de joueur : « Pourquoi pas travailler là-bas après, mais comme joueur, non. »

Une idée qu’il explique un peu plus tard dans la soirée : « J’aimerais bien d’abord entraîner les plus jeunes. Je n’aime pas trop la formation qu’ils ont. J’aimerais être proche des jeunes. C’est dans un coin de ma tête. J’aimerais leur expliquer comment je vois le foot. »

Il faudra être moins cryptique que sur les réseaux sociaux.

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