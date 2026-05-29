S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Liverpool dévoile un nouveau mémorial en hommage aux victimes du Heysel

TB
Réactions
Liverpool dévoile un nouveau mémorial en hommage aux victimes du Heysel

Un club marqué par tellement de drames. Quarante-et-un an après le drame du Heysel lors de la finale de C1 entre Liverpool et la Juventus de Turin, les Reds ont inauguré un nouveau mémorial en hommage au 39 supporters ayant perdu la vie ce jour-là. En présence d’une délégation turinoise, Ian Rush et la direction du club de la Mersey ont dévoilé une sculture représentant deux écharpes des deux clubs entremêlées.

Placé derrière la tribune « Anfield Road », le monument remplace l’historique plaque de la tribune Sir Kenny Dalglish. « C’est un moment profondément émouvant aujourd’hui. Il est difficile de croire que plus de 40 ans se sont écoulés depuis la tragédie du Heysel, mais le souvenir de cette journée ne s’estompe jamais, a déclaré Rush, ambasseur du LFC. Ce nouveau mémorial revêt une grande importance pour nous tous. Je suis extrêmement fier de la réflexion et du respect qui ont présidé à la création de Forever Bound, et j’espère que cela apportera du réconfort à ceux qui sont encore touchés par cette tragédie. »

Un magnifique moment de mémoire.

TB

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 21h
128
30

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.