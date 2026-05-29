Liverpool dévoile un nouveau mémorial en hommage aux victimes du Heysel

Un club marqué par tellement de drames. Quarante-et-un an après le drame du Heysel lors de la finale de C1 entre Liverpool et la Juventus de Turin, les Reds ont inauguré un nouveau mémorial en hommage au 39 supporters ayant perdu la vie ce jour-là. En présence d’une délégation turinoise, Ian Rush et la direction du club de la Mersey ont dévoilé une sculture représentant deux écharpes des deux clubs entremêlées.

Liverpool FC today unveiled a new memorial at Anfield to mark the 41st anniversary of the Heysel Stadium disaster, and to honour the 39 football supporters who tragically lost their lives on May 29, 1985. — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2026

Placé derrière la tribune « Anfield Road », le monument remplace l’historique plaque de la tribune Sir Kenny Dalglish. « C’est un moment profondément émouvant aujourd’hui. Il est difficile de croire que plus de 40 ans se sont écoulés depuis la tragédie du Heysel, mais le souvenir de cette journée ne s’estompe jamais, a déclaré Rush, ambasseur du LFC. Ce nouveau mémorial revêt une grande importance pour nous tous. Je suis extrêmement fier de la réflexion et du respect qui ont présidé à la création de Forever Bound, et j’espère que cela apportera du réconfort à ceux qui sont encore touchés par cette tragédie. »

Un magnifique moment de mémoire.