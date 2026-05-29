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L'Australie chipe un joueur à l'Italie avant la Coupe du monde

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L'Australie chipe un joueur à l'Italie avant la Coupe du monde

Le choix de la raison ? La Fédération australienne de football a annoncé vendredi matin que l’international espoir italien Cristian Volpato représentera l’équipe nationale A de l’Australie. Le milieu de terrain de 2022 rejoindra la sélection à Los Angeles pour un pré-stage en vue de la Coupe du monde 2026.

Un retour aux sources avant le Mondial

Né à Sydney, Cristian Volpato a fait ses classes dans plusieurs clubs de sa ville natale, puis a rejoint l’AS Roma en 2020. L’actuel joueur de Sassuolo représentait les équipes jeunes de l’Italie au niveau international, avant d’opter pour la formation senior des Socceroos qui participeront à la Coupe du monde 2026, contrairement aux Azzurri.

La rançon du désespoir.

Le petit Poucet du Mondial écrasé par l’Australie en amical

CT

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