Le trophée de la Coupe de France au Louvre

Il y a la Joconde, et Charles-Simon. Une semaine tout pile après avoir remporté la Coupe de France, le trophée de la compétition prend place au musée du Louvre-Lens. Il n’y restera pas longtemps, puisque Lens ne peut conserver l’authentique qu’un an. Les visiteurs du Louvre-Lens peuvent découvrir gratuitement la coupe jusqu’au 14 juin prochain.

« On a réparé une forme d’anomalie, a décrit à BFM Lille Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens. La coupe de France, c’est sans doute le trophée le plus authentique, le plus populaire du foot français. »

Elle n'attend plus que vous ! 🤩 L'authentique Coupe de France vient d'être installée au cœur du Pavillon de verre du @MuseeLouvreLens. Dès 10h, venez contempler gratuitement le trophée remporté par les Sang et Or.🏆#ŒuvreDARTésiens pic.twitter.com/JsvFlBVC5b — Racing Club de Lens (@RCLens) May 29, 2026

Les supporters lensois découvrent la Coupe de France ce matin au Louvre-Lens. Remportée il y a une semaine par leur équipe, elle y est exposée jusqu'au 14 juin. pic.twitter.com/s74ihwUfbP — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) May 29, 2026

Le Racing Club du Louvre.

Et hop, encore un trophée pour Mamadou Sangaré