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Le trophée de la Coupe de France au Louvre

UL
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Le trophée de la Coupe de France au Louvre

Il y a la Joconde, et Charles-Simon. Une semaine tout pile après avoir remporté la Coupe de France, le trophée de la compétition prend place au musée du Louvre-Lens. Il n’y restera pas longtemps, puisque Lens ne peut conserver l’authentique qu’un an. Les visiteurs du Louvre-Lens peuvent découvrir gratuitement la coupe jusqu’au 14 juin prochain.

« On a réparé une forme d’anomalie, a décrit à BFM Lille Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens. La coupe de France, c’est sans doute le trophée le plus authentique, le plus populaire du foot français. »

Le Racing Club du Louvre.

Et hop, encore un trophée pour Mamadou Sangaré

UL

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