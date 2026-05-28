S’abonner au mag
  • France
  • RC Lens

Adrien Thomasson et Lens se quittent très bons amis

EM
3 Réactions
Adrien Thomasson et Lens se quittent très bons amis

La dernière page du livre aura été la plus belle. Une fois les festivités passées, il est l’heure des adieux pour Adrien Thomasson et le RC Lens. Après avoir glané sa première Coupe de France de son histoire, vendredi dernier, le club artésien a annoncé sur ses réseaux sociaux le départ de son capitaine.

Le capitaine de la Coupe de France

À travers une vidéo et plusieurs publications sur leur compte X, les Sang et Or ont rendu hommage au passage du milieu de terrain de 32 ans : « Les noms se succèdent, certains marquent pour toujours l’histoire artésienne. À jamais, le sien demeurera celui du premier capitaine lensois ayant soulevé la Coupe de France. Merci pour tout Adri. »

Un message émouvant pour celui qui aura disputé 130 matchs avec les Nordistes pour 15 buts et 24 passes décisives, dont 10 cette saison, faisant de lui le meilleur passeur cette saison en Ligue 1. L’ancien Strasbourgeois va rejoindre le Stade rennais dès cet été et continuer son tour des clubs de l’Hexagone.

Place à la galette saucisse !

À quoi joue Pierre Sage avec le RC Lens ?

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 2j
128
8

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.