Le LOSC devrait miser sur Ancelotti pour succéder à Genesio

Ça bouge dans le Nord. Bruno Genesio a quitté le bateau des Dogues, mais ça ne semble pas avoir perturbé Olivier Létang, qui aurait, selon L’Équipe, conclu un accord de principe avec Ancelotti. Non amis lillois, Don Carlo ne devrait pas débarquer dans le Nord après la Coupe du monde. Il s’agit en effet de son fils, Davide, qui pourrait débarquer au Domaine de Luchin pour reprendre les rênes.

Il deviendrait donc le cinquième technicien des Dogues depuis l’arrivée de Létang, après Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca et donc Genesio.

La définition du pari

Le choix d’installer Davide Ancelotti est un véritable condensé d’incertitudes. Le jeune homme de 36 ans n’a en effet qu’une maigre expérience de quelques mois sur le banc de Botafogo. Et même si les chiens ne font pas des chats, et que Davide a pu seconder son père pendant plusieurs années, quelques questions légitimes peuvent traverser l’esprit des supporters lillois, qui s’apprêtent à vivre une nouvelle campagne de Ligue des champions.

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