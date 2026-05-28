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La FIFA met en demeure une association caritative pour une histoire de billets

OC
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La FIFA met en demeure une association caritative pour une histoire de billets

Encore un geste de grande classe de la FIFA. Comme révélé par The Athletic, une association caritative a été contrainte d’annuler sa tombola, laquelle permettait de remporter deux places pour le match Nouvelle-Zélande – Égypte (deuxième journée du Groupe G, le 21 juin). Le média américain rapporte que l’organisme Spinal Cord Injury BC, qui soutient les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, a reçu une lettre de mise en demeure de la part de l’instance mondiale.

Un rappel au règlement

La FIFA a en effet indiqué à l’association que cette tombola était « en infraction avec la marque déposée de la FIFA et sa politique de billetterie ». Pour cause, son règlement stipule que les billets ne peuvent pas être utilisés à des fins publicitaires, de concours, de loteries ou d’autres activités commerciales, promotionnelles ou de marketing.

« Bien que la FIFA reconnaisse pleinement et soutienne l’important travail accompli par les associations caritatives à travers le monde, une telle utilisation des billets n’est pas autorisée par le cadre réglementaire de la FIFA en matière de billetterie », a confirmé un porte parole de la FIFA. Un épisode de plus dans le riche feuilleton des billets pour la Coupe du monde.

Il a bon dos le règlement de Gianni.

Adam Wharton, un cristal dans la place

OC

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