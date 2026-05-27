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Toulouse « s’interroge sur le bien-fondé » de la décision de la LFP

UL
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Toulouse «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>s’interroge sur le bien-fondé<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» de la décision de la LFP

Quand tu prends acte, tu n’es pas souvent d’accord. Après avoir appris auprès de la commission de discipline de la LFP que le score de son match contre Nantes, arrêté à la 22e minute après envahissement de terrain des supporters nantais, était entériné à 0-0, Toulouse a accueilli la décision avec un certain étonnement. S’il « prend acte de la décision », le Téfécé « s’interroge sur le bien-fondé de celle-ci ».

Les Violets regrettent de ne pas avoir pu jouer toute la rencontre. « Nous nous interrogeons sur ce que le club aurait concrètement pu faire, dans un tel contexte, pour permettre au match de se terminer, interrogent-ils dans un communiqué. Nous resterons également attentifs aux potentielles dérives qu’une telle décision pourrait entraîner à l’avenir. » Après cette décision, de laquelle le club se réserve le droit de faire appel, Toulouse termine finalement neuvième de Ligue 1. C’est sa meilleure saison depuis sa remontée en première division en 2022.

Les Nantais, eux, débuteront en Ligue 2 sans leurs supporters.

En Ligue 1, Nantes et Toulouse font match nul

UL

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