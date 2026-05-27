Florentino Pérez a trouvé un soutien de poids pour les élections

Que serait KB9 sans ses messages énigmatiques ? Ce mercredi matin, le Ballon d’or 2022 a dégainé une story Instagram aux côtés de Florentino Pérez lors de la cérémonie de son couronnement, il y a quatre ans. Une photo au timing tout sauf anodin, alors que le président du Real est en pleine campagne pour sa réélection à la tête du club et que le scrutin débute le 7 juin prochain.

Deux jours après l’entrée en campagne d’Enrique Riquelme

Le sens du timing et des déclas, pour Karim Benzema, c’est tout un art. Alors qu’Enrique Riquelme, homme d’affaires espagnol de 37 ans, vient tout juste de déposer sa candidature pour les élections, cette story de l’ancien numéro 9 du Real Madrid ne doit certainement rien au hasard.

🙄 Y en plena campaña electoral del Real Madrid... 🏆 Benzema comparte una foto con Florentino Pérez y el Balón de Oro. pic.twitter.com/BnF1N2GPOZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2026

En effet, le rival de Pérez enchaîne les sorties incendiaires sur celui qui dirige le Real pour la deuxième fois de sa carrière depuis son entrée officielle en campagne, n’hésitant pas à le charger frontalement, critiquant notamment le manque de compétence dans la gestion sportive du club.

KB9 n’oublie pas la main qui l’a nourri.

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