Mohamed Salah en discussion pour une prolongation

Un Salah peut en cacher un autre. Alors que Mohamed Salah va quitter Liverpool cet été, un autre Mohamed Salah pourrait, lui, bientôt prolonger… avec Lommel. Non, pas la peine de vous frotter les yeux ou de les écarquiller, vous avez bien lu. L’homonyme belge de la superstar égyptienne discuterait actuellement avec le club de deuxième division belge pour prolonger son bail, selon le spécialiste du football belge Sacha Tavolieri.

🇧🇪 🇲🇦 Mohamed Salah’s future up in the air! Top player in Lommel SK’s promotion to the JPL discuss currently with the newly promoted side over a contract extension. 👀 Clubs abroad, including teams in France and the Championship, are monitoring him closely. ⏳ Wait&See.… pic.twitter.com/ohvMb2jqHj — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 26, 2026

Salah est convoité

Capable d’évoluer aussi bien à gauche et à droite que dans une position plus reculée de meneur de jeu, l’international U20 belge sort d’une saison réussie avec le Lommel Sportkring (propriété du City Group), qui vient tout juste de composter son ticket et de valider sa promotion en première division belge. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 22 ans serait pisté par des clubs français et de Championship. Son contrat actuel avec Lommel court jusqu’en juin 2029.

You’ll never walk alone ?

Lampard au chevet des clubs de divisions inférieurs