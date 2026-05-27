La Lazio se sépare de Maurizio Sarri

Le jeu des chaises musicales bat son plein sur les bancs de touche de Serie A. Après Antonio Conte, c’est Maurizio Sarri qui dit ciao à son poste d’entraîneur. La Lazio a annoncé ce mercredi se séparer de son technicien de 67 ans, en poste depuis juin dernier.

« La Lazio annonce qu’un accord à l’amiable a été conclu pour mettre fin aux contrats de l’entraîneur Maurizio Sarri et de son staff technique. Le club remercie le coach et son staff pour leur professionnalisme et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets futurs », a indiqué le club romain dans un communiqué.

Gattuso pressenti

Remercié après une neuvième place en championnat cette saison, insuffisante aux yeux des dirigeants de la Lazio, Sarri pourrait rebondir dans un autre club italien. En effet, l’ancien entraîneur de Naples et de Chelsea serait pressenti pour prendre la relève de Raffaele Palladino à l’Atalanta. Dans la capitale, le nom de Gennaro Gattuso revient quant à lui pour reprendre le flambeau du côté de la Lazio.

Gennaro peut être serein, il ne croisera pas la Bosnie en Serie A.

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