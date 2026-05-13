L’Inter remporte la Coupe d’Italie et signe le doublé national

Lazio 0-2 Inter

Buts : Marušić (CSC, 14e) et Lautaro (34e) pour les Nerazzurri

Dans ce football italien devenu si tristounet, c’est bien l’Inter qui règne en seul maître. Ce mercredi, la Beneamata a remporté la dixième Coupe d’Italie de son histoire en s’imposant en finale face à la Lazio au Stadio Olimpico. Une victoire presque tranquille pour les Nerazzurri tant les Romains ont montré peu d’opposition dans leur propre stade. Les hommes de Cristian Chivu, déjà sacrés champions d’Italie, réalisent le premier doublé du Calcio depuis 2018, accompli par la Juventus de Massimiliano Allegri à l’époque.

Thuram et Lautaro décisifs

Dans l’antre des Capitolini, les Intéristes n’ont pas tardé à prendre l’avantage. Sur un corner frappé par Federico Dimarco, Marcus Thuram dévie le ballon juste ce qu’il faut pour qu’Adam Marušić le pousse dans ses propres filets (0-1, 14e). Vingt minutes plus tard, c’est au tour de l’autre membre de la ThuLa, Lautaro Martínez, de faire la différence (0-2, 34e). L’attaquant argentin peut chaleureusement remercier Denzel Dumfries, qui a chipé le ballon bien trop facilement à Nuno Tavares – bien faiblard ce soir – aux abords de la surface romaine.

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Menée de deux buts, la Lazio tarde à véritablement passer la deuxième, alors que l’Inter se contente de son côté de gérer son avantage sans prendre de risques. Boulaye Dia se présente bien face à Josep Martínez pour tenter de réduire l’écart, mais l’attaquant ivoirien bute sur le portier espagnol (70e). Ce sera bien la seule occasion franche des Biancocelesti. À l’image de sa saison en Serie A, l’Inter n’a pas eu à forcer pour démonter sa supériorité et ajouter un nouveau trophée dans son armoire.

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L’intendant de l’Inter est prévenu : il faudra prévoir un sacré stock de patchs pour les maillots la saison prochaine !

Pas de quartier pour l’Inter face à la Lazio