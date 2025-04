Un samedi sans foot en Italie à cause des funérailles du pape ?

L’effet Pape-illon.

Ce samedi, l’Italie dira adieu au pape François, décédé ce lundi matin à 88 ans. Et le foot Italien devrait une nouvelle fois se mettre en retrait. Selon la Gazzetta dello Sport, les matchs de Serie A Lazio-Parme, Côme-Genoa, Inter-Roma et des matchs de Serie B, prévus le jour des funérailles, devraient être reportés à lundi soir. Si cet aménagement a été officialisé par la Ligue, le cas de l’Inter-Roma doit encore être éclairci, puisque les Nerazzurri jouent leur demi-finale aller de Ligue des champions le mercredi 30 avril, à Barcelone. Seul créneau possible, d’après L’Équipe, le 21 mai entre les 37e et 38e journées.

Sabato 26 aprile i Funerali del #Papa: Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa a rischio rinvio ⚠️https://t.co/NlikAIGQxC — GOAL Italia (@GoalItalia) April 22, 2025

Pour les Laziali, ce serait le deuxième report, après celui du match face au Genoa initialement prévu lundi et reporté au mercredi 23 à 18h30. La décision a déclenché la colère de Claudio Lotito, président de la Lazio, qui a adressé une lettre de protestation à la Ligue, parce qu’il estime que son club est pénalisé par ces reports successifs.

Ce n’est pas comme si sa Lazio était encore en lice en Coupe d’Europe…

Un derby de Milan au programme des demies de la Coupe d’Italie grâce à Arnautović