Des mouvements de foule aux abords du stade de Rabat en marge d'Algérie-Soudan

TJ
Des mouvements de foule aux abords du stade de Rabat en marge d'Algérie-Soudan

La gratuite des matchs de la CAN, une fausse bonne idée ?

Depuis le début de la CAN, certains matchs qui ne font pas le plein ont été rendus gratuits par les organisateurs pour quand bien même garnir les stades, à l’image d’Egypte-Zimbabwe à Agadir. Résultat, un nombre important de personnes se passent le mot et tentent le coup, comme ce mercredi en parallèle d’Algérie-Soudan. Problème, la CAF n’a visiblement pas ouvert les entrées pour cette rencontre qui semble avoir fait salle presque comble.

Aux abords de l’entrée principale du stade Moulay Hassan de la capitale marocaine, près d’un millier de supporters ont tenté le passage en force. « Je n’ai pas de billet, mais c’est gratuit on le sait », aurait lancé l’un d’eux selon le média RMC Sport. Sur place, la police marocaine a essayé de gérer la situation tant bien que mal.

On retiendra davantage cette jolie scène entre un supporter marocain et un fan algérien.

 

