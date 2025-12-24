Des mouvements de foule aux abords du stade de Rabat en marge d'Algérie-Soudan

La gratuite des matchs de la CAN, une fausse bonne idée ?

Depuis le début de la CAN, certains matchs qui ne font pas le plein ont été rendus gratuits par les organisateurs pour quand bien même garnir les stades, à l’image d’Egypte-Zimbabwe à Agadir. Résultat, un nombre important de personnes se passent le mot et tentent le coup, comme ce mercredi en parallèle d’Algérie-Soudan. Problème, la CAF n’a visiblement pas ouvert les entrées pour cette rencontre qui semble avoir fait salle presque comble.

❌ Un bon millier de personnes devant l’entrée 1 du stade à Rabat pour le match de l'Algérie. La police essaye de maîtriser la situation mais plusieurs personnes ne veulent rien entendre. « Je n’ai pas de billet, mais c’est gratuit on le sait ». Pour le moment, l’entrée reste… pic.twitter.com/EdhKELUlRf — RMC Sport (@RMCsport) December 24, 2025

Aux abords de l’entrée principale du stade Moulay Hassan de la capitale marocaine, près d’un millier de supporters ont tenté le passage en force. « Je n’ai pas de billet, mais c’est gratuit on le sait », aurait lancé l’un d’eux selon le média RMC Sport. Sur place, la police marocaine a essayé de gérer la situation tant bien que mal.

On retiendra davantage cette jolie scène entre un supporter marocain et un fan algérien.

🌍😍 Belle scène de fraternité entre deux cousins, un Algérien et un Marocain ! pic.twitter.com/tsLxwRrTgg — RMC Sport (@RMCsport) December 24, 2025

