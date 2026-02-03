Le FC Porto a perdu son premier match de la saison

Toutes les bonnes choses ont une fin. Le FC Porto l’a découvert ce lundi soir sur la pelouse du Casa Pia AC (2-1). Battus par une équipe de deuxième partie de tableau, les Dragões ont vu leur série d’invincibilité prendre fin.

Cette situation n’inquiète pas André Villas-Boas, qui relativise. « Parfois, il y a des résultats difficiles à expliquer, et celui de ce soir en fait partie, développe l’ancien coach de l’OM, aujourd’hui président du club portugais, après la rencontre. Nous n’étions pas des extraterrestres avant, mais des humains quand nous gagnions, même si les victoires semblaient faciles alors qu’elles ne l’étaient pas. Aujourd’hui, nous devons accepter la réalité du terrain. »

Une saison de haute volée

Et pourtant, rien ne prédisait que cette réussite allait s’achever. Ne faisant plus partie des rescapés de la bande des invincibles, les Portistas restent toutefois premiers du championnat, portant leur saison à un total de 18 victoires, 1 match nul et 1 défaite.

Le rival lisboète du Benfica reste le seul club portugais sans déroute, avec un total de 13 succès et de 7 matchs nuls, figurant à la troisième place du classement.

Pas de quoi paniquer pour Seko Fofana.

