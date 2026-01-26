Après la défaite du Bayern, qui sont les derniers clubs invaincus en Europe cette saison ?

Les derniers ogres d’Europe. Après la défaite du FC Bayern Munich ce samedi contre le FC Augsbourg, aucune équipe issue des cinq grands championnats européens n’est désormais invaincue cette saison.

Par ailleurs, il ne reste plus que huit équipes invaincues dans l’ensemble des ligues nationales affiliées à l’UEFA. En tête de ce classement figure le club féroïen KÍ Klaksvík, resté invaincu lors de ses 27 matchs de championnat, avec 23 victoires (la saison s’est déjà achevée en octobre 2025).

❌ 🇩🇪 Bayern Munich are NO longer on the list of Unbeaten European Clubs after losing to Augsburg! 🔥 8 UNBEATEN in European Leagues: 🇫🇴 KÍ Klaksvik ✅ 🇵🇹 Porto 🇵🇹 Benfica 🇨🇿 Slavia Praha 🇲🇰 Vardar 🇸🇲 Tre Fiori 🇹🇷 Fenerbahçe 🇸🇲 La Fiorita pic.twitter.com/jvgXlrnZc3 — Football Rankings (@FootRankings) January 26, 2026

Le Portugal et Saint-Marin bien représentés

À la deuxième place se trouve le FC Porto, avec 17 victoires et un match nul en 18 rencontres. Derrière Porto, on retrouve Benfica ainsi que le SK Slavia Prague (Tchéquie) : les deux clubs affichent un bilan identique de 13 victoires et 6 matchs nuls en 19 matchs.

Viennent ensuite le Vardar Skopje (Macédoine du Nord) et Tre Fiori (Saint-Marin), chacun avec 13 victoires et 3 nuls. Fenerbahçe est l’unique représentant turc de la liste, avec 12 victoires et 7 matchs nuls. Enfin, le dernier club encore invaincu est le deuxième représentant de Saint-Marin, La Fiorita, qui totalise 10 victoires et 7 nuls.

La saison des Invincibles, c’est encore possible.

