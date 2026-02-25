S’abonner au mag
Une banderole de soutien à Achraf Hakimi aperçue dans les tribunes du Parc

TJ
Une banderole de soutien à Achraf Hakimi aperçue dans les tribunes du Parc

La honte. Renvoyé en procès pour viol bien que toujours présumé innocent, Achraf Hakimi peut apparemment compter sur le soutien d’une partie des supporters du Parc des Princes. Avant même le jugement définitif du latéral parisien, certains supporters du virage Auteuil auraient sans doute déjà choisi de le considérer innocent.

Et pour cause, pendant le barrage retour de C1 que le PSG joue contre Monaco, une banderole très explicite a été déployée à la 19e pendant quelques minutes : « Achraf total soutien », peut-on lire sur la bâche. L’initiative, très surprenante, est accompagnée des chants des supporters parisiens scandant « Hakimi, Hakimi, Hakimi » à plusieurs reprises.

Un chant qui n’a pas été repris par toute la tribune, mais par une partie des supporters du PSG désireux de faire le travail de la justice avant la justice elle-même. Il faut donc croire que l’initiative de cette banderole de soutien appartenait à une minorité, les chants ne s’étant pas propagé dans le stade. Toujours est-il que cette minorité ne donne vraiment pas une bonne image du club, étant donné la gravité des faits reprochés à leur joueur (toujours présumé innocent).

TJ

