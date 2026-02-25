S’abonner au mag
Quel adversaire pour le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions ?

Au suivant. Comme il avait éliminé Brest la saison dernière, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Monaco en barrages (5-4 cumulé) et sera le seul représentant de la Ligue 1 en huitièmes de finale.

Pour connaître la suite de son menu, le champion d’Europe devra attendre vendredi midi, le moment traditionnel pour les tirages au sort de la C1 à l’UEFA. Le dernier de cette édition puisqu’on connaîtra ensuite le tableau final dans son intégralité.

Des vieilles connaissances du PSG version QSI

Le PSG a le choix entre deux adversaires qu’il connaît bien et qu’il a croisé à plusieurs reprises dans la compétition depuis le début de l’ère QSI : Chelsea ou le FC Barcelone.

En cas de qualification en quarts, ce sera Liverpool, Tottenham ou Galatasaray/Juventus, avec la possibilité de retrouver du très lourd en demies en fonction du tirage vendredi (Manchester City, Real Madrid, Arsenal ou encore le Bayern).

Les Parisiens connaissent le chemin.

