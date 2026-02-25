Quel adversaire pour le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions ?

Au suivant. Comme il avait éliminé Brest la saison dernière, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Monaco en barrages (5-4 cumulé) et sera le seul représentant de la Ligue 1 en huitièmes de finale.

Pour connaître la suite de son menu, le champion d’Europe devra attendre vendredi midi, le moment traditionnel pour les tirages au sort de la C1 à l’UEFA. Le dernier de cette édition puisqu’on connaîtra ensuite le tableau final dans son intégralité.

Des vieilles connaissances du PSG version QSI

Le PSG a le choix entre deux adversaires qu’il connaît bien et qu’il a croisé à plusieurs reprises dans la compétition depuis le début de l’ère QSI : Chelsea ou le FC Barcelone.

En cas de qualification en quarts, ce sera Liverpool, Tottenham ou Galatasaray/Juventus, avec la possibilité de retrouver du très lourd en demies en fonction du tirage vendredi (Manchester City, Real Madrid, Arsenal ou encore le Bayern).

Les Parisiens connaissent le chemin.

Les notes de PSG-Monaco