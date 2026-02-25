S’abonner au mag
Carton rouge très sévère entre la Juve et Galatasaray

TJ
Carton rouge très sévère entre la Juve et Galatasaray

Justifié ou pas ? Un carton rouge très discutable vient d’être sorti par João Pinheiro, arbitre des débats entre la Juventus et Galatasaray. Dès les premières secondes de la seconde période entre les deux équipes, Loyd Kelly est monté très haut dans les airs pour prendre le dessus sur Baris Yılmaz et prendre le ballon de la tête. Le défenseur anglais est malencontreusement retombé sur la cheville de son adversaire, contraignant l’arbitre à exclure Kelly sur deuxième carton jaune, malgré la gestuelle complètement involontaire de ce dernier. Le geste est impressionnant, mais bien involontaire.

Un second jaune transformé en rouge direct

Comme la VAR ne peut pas intervenir y compris sur un second carton jaune, la décision de João Pinheiro était donc définitive. Mais plus étonnant encore, l’arbitre portugais est quand même allé voir la VAR… pour transformer le deuxième jaune de Kelly en un rouge direct ! Incompréhension totale du côté de l’Anglais, qui a donc quitté la pelouse fou de rage, en mettant un énorme coup de pied dans le mur du tunnel.

Entre lui et Bensebaini, ce mercredi de C1 est une histoire de penaltys.

Pierre Kalulu affirme être prêt pour les Bleus

TJ

