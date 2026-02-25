- C1
- Barrages
- PSG-Monaco
En direct : PSG-Monaco (0-0)
Par Julien Faure, au Parc des Princes
Salut tout le monde ! Comment ça va ?
On est en place pour ce PSG-Monaco, qu'on espère riche en buts et en rebondissements !
Vous êtes prêts ?
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
AS Monaco
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Buteurs
Remplaçants
MS Matvey Safonov AH Achraf Hakimi MA Marquinhos WP Willian Pacho NM Nuno Mendes WZ Warren Zaïre-Emery VI Vitinha JN João Neves KK Khvicha Kvaratskhelia DD Désiré Doué BB Bradley Barcola
Par Julien Faure, au Parc des Princes