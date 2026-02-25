S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Boston

Sept matchs du Mondial 2026, dont Norvège-France, pourraient être délocalisés

CMF
7 Réactions
Sept matchs du Mondial 2026, dont Norvège-France, pourraient être délocalisés

La barbe. Alors que le Gillette Stadium, enceinte de 65 000 places située dans la banlieue de Boston, doit accueillir sept matchs de la prochaine Coupe du monde, dont le Norvège – France du 26 juin, les plans de la FIFA pourraient être chamboulés à quelques mois du début de la compétition.

Comme le rapporte Bloomberg, la petite commune de Foxborough, où se trouve le stade en question, refuse de prendre en charge les dépenses « prévues pour la police et la sécurité publique ». Et pour cause, la facture s’élève à 7,8 millions de dollars, un peu salé pour cette commune de 18 000 âmes : « Ce n’est pas la responsabilité de la ville », a déclaré Bill Yukna, président du conseil municipal de Foxborough.

Un accord doit être trouvé avant le 17 mars

La ville du Massachusetts est prête à aller au bras de fer : Yukna a assuré qu’une solution devrait être trouvée avant le 17 mars, que ce soit avec les propriétaires du stade (le groupe Kraft), la FIFA ou les organisateurs du Mondial. Les autorités locales affirment qu’une fois passé ce délai, il sera impossible d’acquérir et d’installer à temps les infrastructures de sécurité nécessaires pour le début de la Coupe du monde.

Cette hypothèse n’effrayerait pas franchement le président américain, Donald Trump, qui avait annoncé en octobre que des matchs pourraient être délocalisés si les villes hôtes ne respectaient pas les normes de sécurité, visant notamment les communes démocrates, dont Boston.

Entre ça et la situation au Mexique, qu’est-ce que le Canada va bien pouvoir trouver pour mettre aussi le bazar chez lui ?

Monaco : des sénateurs en Principauté

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain’s defender Achraf Hakimi speaks during a press conference at the PSG Campus on May 6, 2025, before the UEFA Champions League football match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at the Parc des Princes Stadium in Paris on May 7, 2025. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon Sport
Paris Saint-Germain’s defender Achraf Hakimi speaks during a press conference at the PSG Campus on May 6, 2025, before the UEFA Champions League football match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at the Parc des Princes Stadium in Paris on May 7, 2025. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon Sport
  • France
  • Paris Saint-Germain
Qu’est-ce qui attend Achraf Hakimi dans son procès pour viol ?

Qu’est-ce qui attend Achraf Hakimi dans son procès pour viol ?

Qu’est-ce qui attend Achraf Hakimi dans son procès pour viol ?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
156
51

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.