Sept matchs du Mondial 2026, dont Norvège-France, pourraient être délocalisés

La barbe. Alors que le Gillette Stadium, enceinte de 65 000 places située dans la banlieue de Boston, doit accueillir sept matchs de la prochaine Coupe du monde, dont le Norvège – France du 26 juin, les plans de la FIFA pourraient être chamboulés à quelques mois du début de la compétition.

Comme le rapporte Bloomberg, la petite commune de Foxborough, où se trouve le stade en question, refuse de prendre en charge les dépenses « prévues pour la police et la sécurité publique ». Et pour cause, la facture s’élève à 7,8 millions de dollars, un peu salé pour cette commune de 18 000 âmes : « Ce n’est pas la responsabilité de la ville », a déclaré Bill Yukna, président du conseil municipal de Foxborough.

Un accord doit être trouvé avant le 17 mars

La ville du Massachusetts est prête à aller au bras de fer : Yukna a assuré qu’une solution devrait être trouvée avant le 17 mars, que ce soit avec les propriétaires du stade (le groupe Kraft), la FIFA ou les organisateurs du Mondial. Les autorités locales affirment qu’une fois passé ce délai, il sera impossible d’acquérir et d’installer à temps les infrastructures de sécurité nécessaires pour le début de la Coupe du monde.

Cette hypothèse n’effrayerait pas franchement le président américain, Donald Trump, qui avait annoncé en octobre que des matchs pourraient être délocalisés si les villes hôtes ne respectaient pas les normes de sécurité, visant notamment les communes démocrates, dont Boston.

